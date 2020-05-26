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Официально. Финал Кубка Украины сезона-2019/2020 состоится 8 июля во Львове

Официально. Финал Кубка Украины сезона-2019/2020 состоится 8 июля во Львове - Фото
Фото: pixabay.com
26.05.2020, 23:50

Финал Кубка Украины сезона-2019/2020 состоится 8 июля и перенесен из Тернополя во Львов

Сегодня, 26 мая, на заседании исполкома Украинской ассоциации футбола приняли решение перенести проведение финального матча Кубка Украины сезона-2019/2020 во Львов. Об этом сообщается на сайте УАФ.

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Отмечается, что игра состоится 8 июля на стадионе "Арена Львов" с соблюдением необходимых противоэпидемических требований.

Первоначально финал Кубка Украины был назначен на 13 мая и должен был состояться в Тернополе.

Ранее сегодня сообщалось, что Минздрав дал разрешение на возобновление футбольных матчей Украинской премьер-лиги (УПЛ) и Кубка Украины с 30 мая. Игры можно проводить только в тех регионах, где разрешено ослабление карантина.

Матчи будут проходить при таких условиях:

пребывание на стадионе одновременно не более 200 человек – не моложе 18-ти и не старше 60 лет;
организация тестирования клубами членов команды, арбитров, видеоассистентов каждые 14 дней;
присутствующие на стадионе, кроме футболистов, тренеров, арбитров и комментаторов, должны использовать респираторы или защитные маски.

Наталия Медведева
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