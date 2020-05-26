Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. МОЗ разрешил матчи премьер-лиги и Кубка Украины: расписание

Футбол. МОЗ разрешил матчи премьер-лиги и Кубка Украины: расписание - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
26.05.2020, 21:54

Минздрав разрешил возобновить матчи Украинской премьер-лиги и Кубка Украины по футболу

Министерство охраны здоровья дало разрешение на возобновление футбольных матчей Украинской премьер-лиги (УПЛ) и Кубка Украины с 30 мая. Об этом сообщил в Facebook президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, а позже соответствующая информация появилась на сайте УАФ.

Павелко призвал членов исполкома УАФ поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.

Отмечается, что матчи будут проходить при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий:

пребывание на стадионе одновременно не более 200 человек, которые должны быть не моложе 18-ти и не старше 60 лет;

организация тестирования клубами членов команды, арбитров, видеоассистентов каждые 14 дней;

присутствующие на стадионе, кроме футболистов, тренеров, арбитров и комментаторов, должны использовать респираторы или защитные маски.

Матчи можно проводить только в тех регионах, где разрешено ослабление карантина.

Исполком УАФ планирует, что доигрывание чемпионата УПЛ начнется 30 мая, а последний тур пройдет 19 июля.

УАФ опубликовал расписание матчей.

Турнир за 1-6 места:

30 мая 14:00 "Колос" - "Десна"

30 мая 17:00 "Александрия" - "Заря"

31 мая 17:00 "Шахтер" - "Динамо"

Турнир за 7-12 места:

30 мая 17:00 "Днепр-1" - "Олимпик"

31 мая 14:00 "Ворскла" - "Львов"

31 мая 14:00 "Карпаты" - "Мариуполь"

Турнир УПЛ за 1-6 места

Турнир УПЛ за 7-12 места

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Украинская премьер-лига футбол
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 