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Официально. Лидер киевского Динамо Миколенко перешел в английский Эвертон

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2022, 12:56
Официально. Лидер киевского Динамо Миколенко перешел в английский Эвертон - Фото
Виталий Миколенко (Фото: ЕРА)

Левый защитник киевского футбольного клуба Динамо Виталий Миколенко официально перешел в английский Эвертон. Об этом сообщают пресс-службы обоих ФК.

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Эвертон сообщил, что подписал контракт с Миколенко (сумма не разглашается) на четыре с половиной года – до конца июня 2026-го.

Информацию о трансфере защитника "бело-синих" подтверждает и Динамо, а также благодарит игрока за годы, проведенные в составе киевского ФК.

"Переход в Эвертон – это большой и важный шаг в моей жизни. Я всегда мечтал играть в премьер-лиге. Английский футбол – это место, где зародилась игра, и я думаю, что он хорошо подойдет для моей игры", – сказал Миколенко.

В Динамо отметили, что за четыре года, проведенные в основном составе Динамо, Миколенко стал незаменимым исполнителем на левом фланге обороны, при необходимости закрывая и позицию центрального защитника.

В общей сложности во всех турнирах Миколенко провел за киевский ФК 132 матча, в которых забил семь мячей. За это время он стал чемпионом Украины 2021-го, дважды обладателем Кубка (2020-го и 2021-го) и трижды Суперкубка (2018-го, 2019-го и 2020-го) страны.

  • Информация о возможном переходе Миколенко в Эвертон появилась в середине декабря 2021-го.
  • Позднее в интервью румынскому GSP главный тренер Динамо Мирча Луческу подтвердил трансфер защитника.

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Оксана Житнюк
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