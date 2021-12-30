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"Пусть оставят нас в покое". Футболист Довбик не рассматривает предложения играть в России

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 12:15
Артем Довбик (Фото – scdnipro1.com.ua)

Нападающий украинского футбольного клуба "Днепр-1" Артем Довбик осудил российскую агрессию и призвал "оставить Украину в покое". Об этом форвард Днепр-1 заявил в интервью zbirna.com.

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"Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", – сказал футболист.

Довбик подчеркнул, что даже не рассматривает предложения выступать за российские футбольные клубы.

"Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?". Даже не рассматриваю такие варианты", – заявил футболист.

Форвард "Днепра-1" отметил, что "очень любит свою страну", и здесь его родина.

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Довбик рассказал о возможном уходе из клуба следующим летом. Футболист сборной Украины допускает трансфер в другую команду.

  • Форвард сборной Украины Довбик побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини, забив решающий гол в матче со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.
Александр Матвиенко
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агрессия России футбол днепр-1 артем довбик
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