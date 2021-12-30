"Пусть оставят нас в покое". Футболист Довбик не рассматривает предложения играть в России

Нападающий украинского футбольного клуба "Днепр-1" Артем Довбик осудил российскую агрессию и призвал "оставить Украину в покое". Об этом форвард Днепр-1 заявил в интервью zbirna.com.

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"Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", – сказал футболист.

Довбик подчеркнул, что даже не рассматривает предложения выступать за российские футбольные клубы.

"Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?". Даже не рассматриваю такие варианты", – заявил футболист.

Форвард "Днепра-1" отметил, что "очень любит свою страну", и здесь его родина.

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Довбик рассказал о возможном уходе из клуба следующим летом. Футболист сборной Украины допускает трансфер в другую команду.

Форвард сборной Украины Довбик побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини, забив решающий гол в матче со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

Александр Матвиенко

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