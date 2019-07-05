Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.07.2019, 21:53

"Олимпийская взятка". Бубка отверг обвинение экс-губернатора Рио

"Олимпийская взятка". Бубка отверг обвинение экс-губернатора Рио - Фото
Сергей Бубка (фото - LIGA.net)

Глава НОК говорит, что к нему никто не обращался по поводу голосования при выборе столицы Олимпиады

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка отверг обвинения в получении взятки за поддержку заявки Рио-де-Жанейро при выборе столицы Олимпийских игр-2016, о чем ранее заявил Сержио Кабрал. Об этом сообщает издание Deutsche Welle, получившее комментарий у НОК.

"Я полностью отвергаю все ложные утверждения бывшего губернатора Рио, который сейчас отбывает длительное наказание в тюрьме по обвинению в коррупции", - заявил Бубка в пятницу, 5 июля, процитировали его в НОК.

Бубка также отметил, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак никогда не обращался к нему по поводу голоса на выборах города-хозяина Олимпийских игр-2016.

"Мои адвокаты обратятся к мистеру Диаку, чтобы он дал объяснение слов мистера Кабрала, который в своих показаниях ложно утверждает, будто мистер Диак мог получить мой голос", - отметил Бубка.

Он также сообщил, что поручил своим адвокатам привлечь все правовые средства, которые они имеют в своем распоряжении, чтобы защитить его права.

Сегодня стало известно, что фигурант коррупционных дел, экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал в бразильском суде заявил, что за поддержку заявки города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетный член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка якобы мог получить от него взятку.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Олимпиада, сергей бубка, НОК, взятка, рио-де-жанейро
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 