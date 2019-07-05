"Олимпийская взятка". Бубка отверг обвинение экс-губернатора Рио

Сергей Бубка (фото - LIGA.net)

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка отверг обвинения в получении взятки за поддержку заявки Рио-де-Жанейро при выборе столицы Олимпийских игр-2016, о чем ранее заявил Сержио Кабрал. Об этом сообщает издание Deutsche Welle, получившее комментарий у НОК.

"Я полностью отвергаю все ложные утверждения бывшего губернатора Рио, который сейчас отбывает длительное наказание в тюрьме по обвинению в коррупции", - заявил Бубка в пятницу, 5 июля, процитировали его в НОК.

Бубка также отметил, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак никогда не обращался к нему по поводу голоса на выборах города-хозяина Олимпийских игр-2016.

"Мои адвокаты обратятся к мистеру Диаку, чтобы он дал объяснение слов мистера Кабрала, который в своих показаниях ложно утверждает, будто мистер Диак мог получить мой голос", - отметил Бубка.

Он также сообщил, что поручил своим адвокатам привлечь все правовые средства, которые они имеют в своем распоряжении, чтобы защитить его права.

Сегодня стало известно, что фигурант коррупционных дел, экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал в бразильском суде заявил, что за поддержку заявки города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетный член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка якобы мог получить от него взятку.