Пекин-2022: выступления украинцев и церемония открытия – расписание Олимпиады на 4 февраля

Завтра, 4 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут впервые выступать украинские фигуристы.

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Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин (танцы на льду), София Голиченко и Артем Даренский (спортивные пары) выступят в командном турнире.

Единственный украинский представитель в одиночном мужском фигурном катании Иван Шмуратко получил положительный тест на коронавирус, поэтому не сможет выйти на лед.

Соревнования по фигурному катанию покажет UA:Перший.

Расписание Олимпиады 4 февраля

02:35. Керлинг. Микст. Швеция – Австралия (пятый тур).

02:35. Керлинг. Микст. Канада – Швейцария (пятый тур).

02:35. Керлинг. Микст. Италия – Норвегия (пятый тур).

04:02. Фигурное катание. Командные соревнования (мужчины, короткая программа).

05:41. Фигурное катание. Командные соревнования (танцы на льду, ритм-танец).

Выступают Александра Назарова и Максим Никитин.

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06:10. Хоккей. Женщины. ОКР – Швейцария (второй тур, группа А).

06:10. Хоккей. Женщины. Дания – Китай (второй тур, группа В).

07:22. Фигурное катание. Командные соревнования (спортивные пары, коротка программа).

Выступают София Голиченко и Артем Даренский.

07:35. Керлинг. Микст. Чехия – Италия (шестой тур).

07:35. Керлинг. Микст. Китай – Канада (шестой тур).

07:35. Керлинг. Микст. Великобритания – Австралия (шестой тур).

07:35. Керлинг. Микст. Швеция – США (шестой тур).

В 14:00 начнется церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Трансляцию в Украине покажет UA: Перший. Церемония состоится на Национальном стадионе Пекина, который также называется "Птичье гнездо".

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На зимних играх в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Украину будут представлять 45 спортсменов, выступающих в 12 видах спорта.

Ольга Модіна

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