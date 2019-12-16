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"Плакал в перерыве". Стала известна реакция Зозули на оскорбления

"Плакал в перерыве". Стала известна реакция Зозули на оскорбления - Фото
Роман Зозуля (фото - скриншот трансляции, Sport.ua)
16.12.2019, 07:50

Вице-президент клуба "Альбасете" прокомментировал инцидент, связанный с оскорблениями украинского футболиста

Украинский футболист Роман Зозуля "плакал в перерыве" после того, как фаны "Райо Вальекано" назвали его нацистом. Об этом заявил вице-президент футбольного клуба "Альбасете" Виктор Варела, сообщает 5maseldescuento.

"Решение об остановке матча было принято арбитром, но мы все согласились. Мы решили вместе сохранить спортивные ценности, считаем, что условия для матча были ненадлежащие. Зозуля плакал в перерыве, лучшим решением было защитить нашего футболиста. Зозуля очень пострадал, для него это очень тяжелая ситуация. Он отличный игрок и парень, мы хотим, чтобы он мог играть без подобного давления", - подчеркнул Варела.

Справка. В 2017 году Зозуля ушел из "Райо Вальекано", не сыграв за клуб ни одного матча. Болельщики называли его "нацистом" и обвиняли в членстве в ультраправых организациях из-за того, что он материально помогал украинским военным противостоять агрессии РФ на Донбассе.

  • 15 декабря матч испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был сорван из-за оскорблений в адрес Зозули. Фанаты "Райо" скандировали: "Зозуля - е**ный нацист"
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Роман Зозуля "Райо Вальекано" Альбасете нацизм ультрас оскорбления Виктор Варела
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