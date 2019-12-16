"Нацист". Испанские ультрас сорвали матч, оскорбляя украинца

Матч испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был сорван из-за оскорблений в адрес украинского форварда Романа Зозули. Об этом сообщает Sport.ua.

Фанаты "Райо" скандировали: "Зозуля - е**ный нацист". Рефери прерывал матч из-за оскорблений. На второй тайм игроки "Альбасете" не вышли на поле. Разбираться в инциденте будет испанская федерация футбола.

Справка. В 2017 году Зозуля ушел из "Райо Вальекано", не сыграв за клуб ни одного матча. Болельщики называли его "нацистом" и обвиняли в членстве в ультраправых организациях из-за того, что он материально помогал украинским бойцам противостоять агрессии РФ на Донбассе.

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Видео: Futboleros Mundiales/YouTube