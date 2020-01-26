Плавание. Украинец установил мировой рекорд среди юниоров: видео

Владислав Бухов (фото - facebook.com/olympicua)

Украинский пловец 17-летний Владислав Бухов установил новый мировой рекорд среди юниоров на дистанции 50 метров баттерфляем. Об этом сообщает НОК в Facebook.

"Его время 23:14 стало новым юниорским рекордом мира и Европы на дистанции 50 метров, баттерфляй", - отмечается в сообщении.

Бухов финишировал вторым. Ранее юниорский рекорд принадлежал американцу Майклу Эндрю (23,22 секунды).

"Украинцы ударно выступили в первый день международного турнира по плаванию EURO MEET-2020 в Люксембурге, собрав пять медалей, три из которых золотые на счету Дарьи Зевиной (100 м на спине), Михаила Романчука (1500 м, свободный стиль с рекордом соревнований 14: 53,38), Андрея Говорова (50 м баттерфляй)", - отметили в НОК.

Еще одна бронзовая медаль в активе Игоря Трояновского (200 м баттерфляй).

7 апреля сообщалось , что украинская спортсменка Марта Федина победила на турнире мировой серии FINA по артистическому плаванию в Греции.





