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Плавание. Украинец установил мировой рекорд среди юниоров: видео

Плавание. Украинец установил мировой рекорд среди юниоров: видео - Фото
Владислав Бухов (фото - facebook.com/olympicua)
26.01.2020, 13:57

Владислав Бухов стал рекордсменом мира среди юниоров

Украинский пловец 17-летний Владислав Бухов установил новый мировой рекорд среди юниоров на дистанции 50 метров баттерфляем. Об этом сообщает НОК в Facebook.

"Его время 23:14 стало новым юниорским рекордом мира и Европы на дистанции 50 метров, баттерфляй", - отмечается в сообщении.

Бухов финишировал вторым.  Ранее юниорский рекорд принадлежал американцу Майклу Эндрю (23,22 секунды).

"Украинцы ударно выступили в первый день международного турнира по плаванию EURO MEET-2020 в Люксембурге, собрав пять медалей, три из которых золотые на счету Дарьи Зевиной (100 м на спине), Михаила Романчука (1500 м, свободный стиль с рекордом соревнований 14: 53,38), Андрея Говорова (50 м баттерфляй)", - отметили в НОК.

Еще одна бронзовая медаль в активе Игоря Трояновского (200 м баттерфляй).

  • 7 апреля сообщалось, что украинская спортсменка Марта Федина победила на турнире мировой серии FINA по артистическому плаванию в Греции.

 



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