Украинка Федина выиграла турнир по артистическому плаванию

Фото: НОК

Украинская спортсменка Марта Федина победила на турнире мировой серии FINA по артистическому плаванию в Греции. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

Общая оценка Фединой составила 92,7 баллов и принесла спортсменке золотую медаль.

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Второе место заняла участница из Италии Линда Черрути (90,1667), а бронзовая медаль досталась Жаклин Симоне из Канады (85,6633).

Вчера, 6 апреля, сборная Украины по синхронному плаванию на втором этапе Мировой серии FINA взяла два "золота" в Греции. Наши спортсменки заняли первые места в технической программе в дуэте и группе. В дуэте Марта Федина и Анастасия Савчук набрали 91.4462 былла. В группе украинки не пропустили вперед Канаду и Грецию, набрав 91.7261 баллов.