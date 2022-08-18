UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Плей-офф Лиги чемпионов. "Динамо" проиграло "Бенфике" в первом матче

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 01:05
Плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: EPA

17 августа в польской Лодзи киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике" со счетом 0:2 в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Голы забили:

9-я минута – Жилберто;
37-я минута – Рамуш.

Ответный матч состоится в Лиссабоне 23 августа. 

Победитель матча будет играть осенью в групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший – в Лиге Европы, втором по престижности турнире континента.

Смотрите также: В стиле Зидана. Зинченко эффектным финтом отдал пас в матче за "Арсенал" – видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол Лига чемпионов динамо киев бенфика
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 