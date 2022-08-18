Плей-офф Лиги чемпионов. "Динамо" проиграло "Бенфике" в первом матче

17 августа в польской Лодзи киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике" со счетом 0:2 в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

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Голы забили:

9-я минута – Жилберто;

37-я минута – Рамуш.

Ответный матч состоится в Лиссабоне 23 августа.

Победитель матча будет играть осенью в групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший – в Лиге Европы, втором по престижности турнире континента.

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Наталия Медведева

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