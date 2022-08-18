Плей-офф Лиги чемпионов. "Динамо" проиграло "Бенфике" в первом матче
18.08.2022, 01:05
Фото: EPA
17 августа в польской Лодзи киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике" со счетом 0:2 в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
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Голы забили:
9-я минута – Жилберто;
37-я минута – Рамуш.
Ответный матч состоится в Лиссабоне 23 августа.
Победитель матча будет играть осенью в групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший – в Лиге Европы, втором по престижности турнире континента.
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