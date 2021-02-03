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Победа с мировым рекордом. Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту: видео

03.02.2021, 07:42
Победа с мировым рекордом. Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту: видео - Фото
Ярослава Магучих (Фото – IAAF)

Украинские спортсменки Ярослава Магучих и Юлия Левченко завоевали золотую и серебряную награды на международном турнире по прыжкам в высоту в Банска Быстрице в Словакии, сообщает Национальный олимпийский комитет.

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Магучих преодолела высоту 2,06 м, установив рекорд Украины и мира среди спортсменов до 20 лет по прыжкам в помещении. Также это лучший результат в сезоне.

Левченко получила серебро с результатом 1,96 м.

Денис Юдин
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Юлия Левченко рекорд ярослава магучих прыжки в высоту

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