Победа с мировым рекордом. Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту: видео
03.02.2021, 07:42
Ярослава Магучих (Фото – IAAF)
Украинские спортсменки Ярослава Магучих и Юлия Левченко завоевали золотую и серебряную награды на международном турнире по прыжкам в высоту в Банска Быстрице в Словакии, сообщает Национальный олимпийский комитет.
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Магучих преодолела высоту 2,06 м, установив рекорд Украины и мира среди спортсменов до 20 лет по прыжкам в помещении. Также это лучший результат в сезоне.
Левченко получила серебро с результатом 1,96 м.
Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5— MR.CARTER (@NelsonCarterJr) February 2, 2021
- В январе 2020 года Магучих установила рекорд среди спортсменов до 20 лет, прыгнув на 2,01 м.
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