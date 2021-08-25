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Призерка Олимпиады в Токио решила отдать подаренную ей квартиру своему тренеру

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 16:46
Призерка Олимпиады в Токио решила отдать подаренную ей квартиру своему тренеру - Фото
Фото: facebook.com/ira.koliadenko.7

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио, борец Ирина Коляденко решила отдать квартиру в Ирпене, которую получила от местной власти за успешное выступление, своему тренеру Владимиру Яременко. Об этом Коляденко написала в Facebook.

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Она сообщила, что ключи от квартиры площадью 41 метр вручил ей в День Независимости глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Коляденко отметила, что у нее никогда не было даже собственной комнаты.

"Свое собственное жилье – это действительно была моя мечта, не менее желанная чем олимпийская медаль", – написала спортсменка.

"Но за всеми моими победами, стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени", – отметила Коляденко.

По ее словам, "было нелегко", тренер даже покупал ей одежду.

"Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я очень ценю вклад своего тренера в меня. Я понимаю на какие жертвы он шел ради этой победы. И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру спасибо!!!" – написала спортсменка.

В финале Олимпийских игр в Токио Коляденко, выступавшая в весовой категории до 62 кг, одолела представительницу Латвии Анастасию Григорьеву.

Вадим Ребрина
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Олимпиада 2020 ирина коляденко владимир яременко
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