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Профессиональный футбол повышает риск деменции - ученые

Профессиональный футбол повышает риск деменции - ученые - Фото
Фото: ЕРА
21.10.2019, 17:21

Вместе с тем футболисты с меньшей вероятностью умрут от других распространенных заболеваний

У бывших профессиональных футболистов в три с половиной раза больше шансов умереть от деменции, чем у людей того же возраста в общей популяции. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, проведенного в Университете Глазго, сообщает ВВС.

Эксперты исследовали информацию о том, что удар головой может быть связан с повреждениями головного мозга.

Они сравнили причины смертей 7 676 бывших футболистов с причинами смертей 23 000 человек, представлявших общее население.

Исследовалась информация о футболистах, которые играли в профессиональный футбол в Шотландии между 1900 и 1976 годами.

Хотя футболисты имеют более высокий риск смерти от нейродегенеративного заболевания, они с меньшей вероятностью умрут от других распространенных заболеваний, таких как болезни сердца и некоторые виды рака, включая рак легких, говорится в результатах исследования.

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