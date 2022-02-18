Провал Украины, "золотой" Йоганнес Бё и недостижимая Норвегия – результаты Олимпиады

Неудачная стрельба украинских биатлонистов, историческое достижение в биатлоне и непобедимая фристайлистка – коротко о 18 февраля на Играх в Пекине.

Биатлон: не суждено

Последним стартом для биатлонистов в Пекине был масс-старт. Среди них: у женщин – Юлия Джима, у мужчин – Дмитрий Пидручный и Артем Прима. И если для биатлонистов это был последний шанс завоевать награды, то для болельщиков – надежда, что впервые за 8 лет украинская сборная вернется домой не только с медалью фристайлиста Александра Абраменко. Но не суждено.

Женский масс-старт начался с падения Юлии Джимы и потери десяти секунд. Дальше ошибка на огневом рубеже, а это значит, штрафной круг. Догнать соперниц украинке удалось после второй стрельбы, после чего она вышла на девятое место.

Но очередной огневой рубеж и снова две незакрытых мишени, два штрафных круга и 15-я позиция. Перед последней стрельбой Джима уже точно не была претенденткой на награды, но сразиться за десятку лучших все же стоило, что она и сделала. Финишировала украинка с седьмым результатом.

1. Жюстин Брез-Буше (Франция) 40:18.0.

2. Тирил Экгофф (Норвегия)+15.3.

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия)+34.9.

Впервые за 12 лет мужчины выступали в масс-старте и это уже хорошая новость. Но все же хотелось и наград. Тем более, что начало было перспективным, хотя бы для Пидручного. Он чисто отстрелялся на первом огневом рубеже и вышел на пятой позиции. Прима пошел на два круга штрафа и держался на 29 месте.

Дальше стрельба не пошла ни у одного из украинцев: Прима ошибся один раз и занимал 28-ю позицию, а вот державшийся в лидерах Пидручный неожиданно не закрыл три мишени и завершил этот этап уже на 21-й позиции.За четыре огневых рубежа украинцы заработали по семь кругов штрафа и финишировали вне лучшей двадцатки. Дмитрий Пидручный был 24-м, а Артем Прима – 28-м.1. Иоганнес Бе (Норвегия) 38:14.4.2. Мартин Понсилуома (Швеция) +40.3.3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)+1:12.5.Чемпионом масс-старта на Олимпиаде-2022 стал Йоханнес Бе, который в Пекине завоевал четыре золотых награды и одну бронзовую. И он второй биатлонист в истории, которому удавалось выиграть столько наград высшего качества за Игры.Ранее этим мог похвастаться только Оле-Эйнар Бьорндален, ставший в 2002 году чемпионом в индивидуальной гонке, спринтах, гонке преследования, мужской эстафете.Интересно, что, несмотря на результаты двух титулованных норвежских биатлонистов – Йоханеса Бё и Уле-Эйнара Бьёрндалена – рекордсменкой остается конькобежец Эрик Гайден из США, который в 1980 году стал пятикратным олимпийским чемпионом.

Фристайл: золотая молодежь и счастливый дебютант

Китайская фристайлистка Айлин Гу стала олимпийской чемпионкой по хафпайпу. И это ее третья награда на этих Играх – серебро в слоупстайле и золото в биг-эйре.

Тем самым 18-летняя спортсменка установила историческое достижение – она стала первой фристайлисткой, которая выиграла три медали на одной Олимпиаде.

Еще в первой попытке Айлин Гу выполнила золотую попытку. Ведь результат в 93,25 балла за первый заезд уже дарил ей чемпионское звание.

Однако китайская спортсменка усложнила свое выступление и во второй попытке получила оценку 95,25 балла. Ни одна из ее конкуренток не смогла превзойти показатель в 91 балл. Айлин триумфовала в хафпайпе.

1. Айлин Гу (Китай) 95.25.

2. Кэсси Шарп (Канада) 90.75.

3. Рэйчел Каркер (Канада) 87.75.

Дебютант Олимпийских игр Райан Регез из Швейцарии финишировал первым в мужском скикроссе, оставив позади своего соотечественника Алекса Фиву. Тот отстал на 0,26 сек.

Для Регеза это не только первое олимпийское золото, но и дебютная победа на серьезных мировых турнирах. На чемпионате мира в 2021 году швейцарец даже не попал в лучшую десятку.

Это первое золото Швейцарии по этой дисциплине с 2010 года. Серебряным чемпионом стал еще один швейцарец Алекс Фива, который выигрывал чемпионат мира, а вот на Олимпиаде завоевал награду впервые.



1. Райан Регез (Швейцария).

2. Алекс Фива (Швейцария)+0.26.

3. Сергей Ридзик (ОКР)+0.8.

Керлинг: определились первые призеры

Мужская сборная США по керлингу была олимпийской чемпионкой в ​​2018 году. Она имела все шансы повторить золотое выступление и четыре года спустя в Пекине, но с самого начала все происходило не по сценарию.

Сначала США с трудом преодолела раунд "каждый с каждым", а в полуфинале проиграла команде Великобритании. Однако матч за бронзу против Канады мог бы завершиться победой американцев, после седьмого энду вели со счетом 4:5.

А дальше сборную США вроде бы подменили, она допустила несколько ошибок, которыми воспользовалась Канада. Как результат, 8:5 и Канада борется за бронзовые награды.

В финале, который состоится 19 февраля, сыграют Швеция и Великобритания.

Конькобежный спорт: награда в копилку Нидерланд

Нидерландский конькобежец Томас Крол завоевал золотую медаль на дистанции 1000 м. Он показал результат 1.07,92.

Вторым стал канадец Лоран Дюбрей. Бронзу взял Ховард Хольмефьорд Лорентсен из Норвегии.

Медальный зачет: Норвегию уже точно будет догнать.

В активе команды 15 золотых наград, что на десять больше, чем у ближайшей преследовательницы – немецкой сборной.

На третьем месте США, у которой 8 золотых медалей.

Что посмотреть на Олимпиаде завтра, 19 февраля?

В 04:25 у вас есть последний шанс познакомиться с фристайлом. Мужской хафпайп вашему вниманию.

В 05:37 стартуют соревнования по горнолыжному спорту – параллельный слалом, смешанная дисциплина.

В 8:00 готовы преодолевать 50 км представители лыжных гонок.

В 8:50 мужчины разыграют золотые награды в керлинге. Швеция против Великобритании.

10:30 – конькобежный спорт. Сначала мужской масс-старт, за полчаса – женский.

В 13:00 пара исполнит произвольные программы и определят олимпийского чемпиона.

Швеция и Швейцария в 14:05 узнают, кто новый обладатель бронзовой награды в женском керлинге.

В 15:10 судьба будет известна судьбе бронзовых наград в мужском хоккее.

В 15:30 за золото будут бороться представительницы женского бобслея (двойки).

Ольга Модіна

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