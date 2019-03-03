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03.03.2019, 21:44

Прыжки в длину. Украинка завоевала медаль на чемпионате Европы

Прыжки в длину. Украинка завоевала медаль на чемпионате Европы - Фото
Фото: скриншот видео

Марина Бех-Романчук показала третий результат

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На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго завершился женский финал в секторе для прыжков в длину. Об этом сообщает Укринформ.

Бронзовым призером континентального первенства в прыжках в длину стала украинка Марина Бех-Романчук, которая показала третий результат - 6,84 метра.

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Победила с лучшим результатом сезона в мире сербка Ивана Шпанович (6,99), вторая позиция у Анастасии Мирончук-Ивановой из Беларуси (6,93).

В активе сборной Украины в Глазго уже три награды - одно "серебро" (Андрей Проценко, прыжки в высоту) и две "бронзы" (Ольга Саладуха, тройной прыжок; Марина Бех-Романчук, прыжки в длину).

Чемпионат Европы завершится 3 марта.

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Теги: спорт, легкая атлетика, Чемпионат Европы
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