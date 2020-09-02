Рекордный трансфер. Месси близок к переходу в "Манчестер Сити" за €700 млн – СМИ

По данным источника Daily Record, аргентинский футболист проведет три года в составе "горожан"

Звездный аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси близок к переходу в английский "Манчестер Сити" за 700 миллионов евро. Об этом пишет британский таблоид Daily Record.

По данным их источника, Месси подпишет контракт, по которому он проведет три года в составе английского клуба, после чего отправится в американский "Нью–Йорк Сити".

Уточняется, что футболисту предложили долю в компании City Football Group в качестве частичной оплаты. Это холдинговая компания, которая управляет ассоциациями футбольных клубов. Однако источник сообщает, что футболист может отказаться от этой опции, поскольку "существуют сложности с оценкой акций компании".

осле поражения "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" со счетом 8:2. Ранее Месси заявил "Барселоне" о своем желании покинуть клуб после почти двух десятилетий игры за испанскую команду. Произошло это после п

В технический секретарь "Барселоны" заявил , что в клубе не хотят расставаться с футболистом и пытаются убедить его не уходить из команды.

Станислав Стороженко

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