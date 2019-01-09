"Рома" начала переговоры о трансфере Малиновского

Итальянская "Рома" начала переговоры с "Генком" о трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского. Об этом сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
По имеющимся данным, "Рома" уже сделала официальный запрос. Предполагаемая сумма трансфера составит €12 млн.
Если эта сделка сорвется, "Рома", скорей всего, начнет договариваться о трансфере полузащитника "Боки Хуниорс" Вильмара Барриоса.
По слухам, римский клуб также интересуется полузащитником киевского "Динамо" Виктором Цыганковым.
Напомним, игрок сборной Франции и ПСЖ Киллиан Мбаппе сохранил первое место в рейтинге самых дорогих футболистов планеты по версии CIES Football Observatory. CIES оценил трансферную стоимость Мбаппе в €218,5 млн. На втором месте находится англичанин Гарри Кейн из "Тоттенхэма" (€200,3 млн). На третьей позиции - бразилец Неймар из ПСЖ (€197,1 млн).
Игрок сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в первую десятку рейтинга.