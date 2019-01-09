Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.01.2019, 09:55

"Рома" начала переговоры о трансфере Малиновского

"Рома" начала переговоры о трансфере Малиновского - Фото
Руслан Малиновский (фото - Facebook сборной Украины)

По слухам, итальянский футбольный клуб "Рома" интересуется сразу двумя украинскими игроками

Реклама
Реклама

Итальянская "Рома" начала переговоры с "Генком" о трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского. Об этом сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По имеющимся данным, "Рома" уже сделала официальный запрос. Предполагаемая сумма трансфера составит €12 млн.

Реклама

Если эта сделка сорвется, "Рома", скорей всего, начнет договариваться о трансфере полузащитника "Боки Хуниорс" Вильмара Барриоса.

По слухам, римский клуб также интересуется полузащитником киевского "Динамо" Виктором Цыганковым.

Напомним, игрок сборной Франции и ПСЖ Киллиан Мбаппе сохранил первое место в рейтинге самых дорогих футболистов планеты по версии CIES Football Observatory. CIES оценил трансферную стоимость Мбаппе в €218,5 млн. На втором месте находится англичанин Гарри Кейн из "Тоттенхэма" (€200,3 млн). На третьей позиции - бразилец Неймар из ПСЖ (€197,1 млн).

Игрок сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в первую десятку рейтинга.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Рома, руслан малиновский, футбол
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 