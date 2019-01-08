Назван самый дорогой футболист мира

Киллиан Мбаппе (фото - EPA)

Игрок сборной Франции и ПСЖ Киллиан Мбаппе сохранил первое место в рейтинге самых дорогих футболистов планеты по версии CIES Football Observatory.

Отметим, игрок сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в первую десятку рейтинга.

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CIES оценил трансферную стоимость Мбаппе в €218,5 млн. На втором месте находится англичанин Гарри Кейн из "Тоттенхэма" (€200,3 млн). На третьей позиции - бразилец Неймар из ПСЖ (€197,1 млн).

В топ-5 вошли также Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" (€185,8 млн) и Мохаммед Салах из "Ливерпуля" (€184,3 млн).

Аргентинец Лионель Месси, который играет в "Барселоне", занимает седьмую позицию (€171, 2 млн). Замыкает десятку самых дорогих футболистов Лерой Сане из "Манчестер Сити" (€156,1 млн).

Ранее сообщалос, что УЕФА может исключить английский “Манчестер Сити” из еврокубков за возможное нарушение клубом правил финансового фейр-плей.