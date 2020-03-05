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Роналдиньо задержали в Парагвае: подозревают в подделке паспорта

Роналдиньо задержали в Парагвае: подозревают в подделке паспорта - Фото
Роналдиньо (Фото - ЕРА - Mariscal)
05.03.2020, 13:40

Бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо задержали вместе с его братом

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо задержан в Парагвае по подозрению в использовании поддельного паспорта для въезда в страну. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Эуклидеса Асеведо. 

Чиновник заявил, что Роналдиньо и его брат находятся под следствием. Они отрицают правонарушения и идут на сотрудничество с властями.

Вчера полиция провела обыск в номере отеля, где они остановились. Сегодня они дадут показания в прокуратуре. По сообщениям СМИ, в июле 2019 года у игрока были изъяты паспорта Бразилии и Испании из-за подозрения в неуплате налогов.

  • Роналдиньо - чемпион мира 2002 года. Он играл в составе ФК "Барселона", выиграв два чемпионата в Испании и став победители Лиги чемпионов. В 2011 году он стал золотым призером первенства Италии, выступая за "Милан".
  • 17 января 2018 года Роналдиньо завершил карьеру
Владислав Сердюк
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