Футбол. Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср" в Саудовской Аравии
30.12.2022, 23:52
Криштиану Роналду (Фото: Janerik Henriksson/EPA)
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом "Аль-Наср", сообщает Sky Sports.
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Роналду подписал двухлетний контракт с командой "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
До этого Роналду выл ведущим игроком "Манчестер Юнайтед", его контракт с командой был расторгнут по обоюдному согласию.
В ноябре Роналду сообщил, что ранее отказался от переезда в Саудовскую Аравию за 305 миллионов фунтов стерлингов.
Клуб "Аль-Наср" сейчас лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.
По неподтвержденной информации, базовая ставка Роналду по контракту составит $75 млн в год, а общий годовой доход в зависимости от коммерческих выплат может доходить до $200 млн.
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