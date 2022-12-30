Футбол. Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср" в Саудовской Аравии

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом "Аль-Наср", сообщает Sky Sports.

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Роналду подписал двухлетний контракт с командой "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

До этого Роналду выл ведущим игроком "Манчестер Юнайтед", его контракт с командой был расторгнут по обоюдному согласию.

В ноябре Роналду сообщил, что ранее отказался от переезда в Саудовскую Аравию за 305 миллионов фунтов стерлингов.

Клуб "Аль-Наср" сейчас лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.

По неподтвержденной информации, базовая ставка Роналду по контракту составит $75 млн в год, а общий годовой доход в зависимости от коммерческих выплат может доходить до $200 млн.

23 ноября владельцы клуба "Манчестер Юнайтед", американская семья Глейзер, заявили о начале процесса "изучения стратегических альтернатив" для МЮ, включая продажу клуба.

29 декабря скончался один их самых знаменитых людей мирового спорта и "король футбола" Пеле.

Сергій Бережний

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