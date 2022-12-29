Один их самых знаменитых людей мирового спорта и "король футбола" Пеле умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает AP.

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Эдсон Арантис ду Насименту, которого весь мир знал как Пеле, с 2021 года боролся с раком кишечника.

Пеле был лидером сборной Бразилии и трижды становился чемпионом мира по футболу.

Пеле занимал первое место среди лучших футболистов мира XX века по опросу МФФИИС, по версии журнала World Soccer, по версии France Football, по версии Guerin Sportivo. Он также занимал первое место среди лучших игроков за всю историю футбола по версии Placar.

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Сергій Бережний

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