Российская биатлонистка будет выступать за сборную Украины

Анастасия Рассказова (фото - Twitter/Биатлон Украины)

Сегодня, 7 февраля, Федерация биатлона Украины получила письмо от Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что исполнительный комитет организации разрешил выступать за сборную Украины россиянке Анастасии Рассказовой. Об этом говорится на сайте biathlon.com.ua.

"Таким образом, Рассказова сможет принять участие в соревнованиях последнего этапа юниорского Кубка IBU в шведском Швеция Торсби (1-2 марта), а также на Юниорском чемпионате Европы в норвежском Норвегия Шушене (6-10 марта)", - сказано в сообщении.

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20-летняя Рассказова выступала за юниорскою сборную России. В прошлом сезоне она соревновалась в составе сборной РФ на юниорском Кубке IBU. В 2017 году биатлонистка участвовала в юниорском чемпионате мира.

1 августа 2018 года президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко проходят процесс натурализации и будут представлять Украину на международных соревнованиях. Спортсменки имеют украинские корни - их родители украинцы, а документы об принятии гражданства Украины находятся на стадии оформления.

"Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не вышло, и они позвонили мне", - рассказал он.

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