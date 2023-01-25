Российских и беларуских спортсменов допустят к Олимпийским играм 2024 года, но с условиями

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит возможность выступлений российских и беларуских спортсменов на предстоящих летних играх 2024 года в Париже и зимних играх 2026 года в Милане при соблюдении спортсменами строгих правил. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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МОК провел заседание Исполнительного совета по дальнейшему отстранению россиян и беларусов от спортивных соревнований.

Обсуждение состояло из трех частей:

1) санкции против российского и беларуского государств и правительств;

2) солидарность олимпийского движения с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом;

3) возможный доступ к спортивным состязаниям отдельных спортсменов с российскими или беларускими паспортами.

Исполнительный совет поддержал выполнение первого и второго пункта обсуждения, призвав к ужесточению действующих санкций.

Что касается отдельных спортсменов с российскими или беларускими паспортами, то подавляющее большинство участников каждого из консультационных звонков заявило, что "следует уважать права всех спортсменов на отношение без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией, правительства не должны решать, какие спортсмены могут принимать участие в соревнованиях, а какие нет".

Ни один спортсмен не должен быть лишен права участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта, заявили в МОК. Путь к участию спортсменов в соревнованиях должен соблюдать суровые требования: спортсмены должны участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

- Спортсмены будут участвовать в соревнованиях как "нейтральные спортсмены" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране.

- Только спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию, будут участвовать в играх. Речь идет о тех, кто не выступал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине. Во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения, будут иметь право на участие.

- В случае несоблюдения каким-либо спортсменом критериев допуска или несоблюдения строгих условий участия, изложенных выше, международные федерации и/или соответствующий организатор спортивных мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших соревнований и сообщить об этом инциденте для принятия дальнейших мер и санкций.

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Вадим Ребрина

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