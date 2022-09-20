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Россию вывели из следующего чемпионата Европы по футболу

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 17:25
Россию вывели из следующего чемпионата Европы по футболу - Фото
Иллюстративное фото (Фото - EPA)

Россия не будет представлена во время жеребьевки футбольного Евро-2024, которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Об этом сообщает русская службы BBC.

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Агентство ссылается на сообщение в Facebook главы Украинской ассоциации футбола и члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко. Он написал, что "России не будет 9 октября в немецком Франкфурте" и "не меньше, чем до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования".

Российские пропагандистские медиа также опубликовали сообщение, что "сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьевке отбора на чемпионат Европы 2024 года."

  • 2 мая УЕФА отстранила российскую сборную и футбольные клубы от участия в Лиге наций и еврокубках сезона 2022/23, а также аннулировала заявку РФ на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

Сергій Бережний
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санкции футбол Евро-2024 уефа
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