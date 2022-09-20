Россию вывели из следующего чемпионата Европы по футболу
20.09.2022, 17:25
Иллюстративное фото (Фото - EPA)
Россия не будет представлена во время жеребьевки футбольного Евро-2024, которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Об этом сообщает русская службы BBC.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Агентство ссылается на сообщение в Facebook главы Украинской ассоциации футбола и члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко. Он написал, что "России не будет 9 октября в немецком Франкфурте" и "не меньше, чем до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования".
Российские пропагандистские медиа также опубликовали сообщение, что "сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьевке отбора на чемпионат Европы 2024 года."
- 2 мая УЕФА отстранила российскую сборную и футбольные клубы от участия в Лиге наций и еврокубках сезона 2022/23, а также аннулировала заявку РФ на проведение Евро-2028 и Евро-2032.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии