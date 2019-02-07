Самолет Эмилиано Салы: спасатели извлекли тело из обломков

Спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом сообщает Reuters.
Идентификацию обнаруженного тела пока не провели.
Обломки легкомоторного самолета PA 46 Malibu, на борту которого находились футболист и пилот, были обнаружены утром 3 февраля.
На следующий день среди обломков обнаружили труп.
Отчет о катастрофе будет представлен в течение месяца.
"Я не могу в это поверить. Это сон. Плохой сон. Я в отчаянии", - сказал отец футболиста Горацио Сала.