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07.02.2019, 07:10

Самолет Эмилиано Салы: спасатели извлекли тело из обломков

Самолет Эмилиано Салы: спасатели извлекли тело из обломков - Фото
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Спасатели извлекли тело из обломков потерпевшего крушение самолета, в котором летел аргентинский футболист

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Спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом сообщает Reuters.

Идентификацию обнаруженного тела пока не провели.

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Обломки легкомоторного самолета PA 46 Malibu, на борту которого находились футболист и пилот, были обнаружены утром 3 февраля.

На следующий день среди обломков обнаружили труп.

Отчет о катастрофе будет представлен в течение месяца.

"Я не могу в это поверить. Это сон. Плохой сон. Я в отчаянии", - сказал отец футболиста Горацио Сала.

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Теги: спорт, футбол, авиа, происшествие, Эмилиано Сала
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