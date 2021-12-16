Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций на следующий сезон

Сборная Украины по футболу в розыгрыше дивизиона В Лиги наций сезона 2022/2023 будет играть в группе 1. Соперниками украинцев будут команды Шотландии, Ирландии и Армении.

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Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.

В случае победы в группе сборная Украины выйдет в элитный дивизион Лиги наций. Если займет последнюю строчку, то опустится в дивизион C.

Команды проведут по шесть поединков с каждым из соперников на своем поле и в гостях.

Расписание матчей:

1−2 туры: 2−8 июня 2022 года

3−4 туры: 8−14 июня 2022 года

5−6 туры: 22−27 сентября 2022 года

Полуфинал: 14 и 15 июня 2023 года

Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года

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Вадим Ребрина

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