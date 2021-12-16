Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций на следующий сезон
16.12.2021, 20:12
Фото: УАФ
Сборная Украины по футболу в розыгрыше дивизиона В Лиги наций сезона 2022/2023 будет играть в группе 1. Соперниками украинцев будут команды Шотландии, Ирландии и Армении.
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Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.
В случае победы в группе сборная Украины выйдет в элитный дивизион Лиги наций. Если займет последнюю строчку, то опустится в дивизион C.
Команды проведут по шесть поединков с каждым из соперников на своем поле и в гостях.
Расписание матчей:
1−2 туры: 2−8 июня 2022 года
3−4 туры: 8−14 июня 2022 года
5−6 туры: 22−27 сентября 2022 года
Полуфинал: 14 и 15 июня 2023 года
Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года
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