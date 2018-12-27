"Шахтер" - "Айнтрахт": стало известно, где пройдет матч

Фото: facebook.com/fcshakhtar

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Шахтер" - "Айнтрахт" состоится в Харькове 14 февраля. Об этом сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Ответная игра будет проведена 21 февраля.

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12 декабря заключительный матч футбольного клуба "Шахтер" с французским "Лионом" на групповом этапе Лиги чемпионов состоялся в Киеве, вместо Харькова.

3 декабря Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не позволил донецкому "Шахтеру" провести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона" в Харькове. Исполнительный комитет УЕФА запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение, а также в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение.

28 ноября сообщалось, что в преддверии матча Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом", президент французского клуба выразил опасения насчет "политической ситуации" в Украине и поставил под сомнение проведение самого матча.