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27.12.2018, 22:13

"Шахтер" - "Айнтрахт": стало известно, где пройдет матч

"Шахтер" - "Айнтрахт": стало известно, где пройдет матч - Фото
Фото: facebook.com/fcshakhtar

Игра состоится 14 февраля в Харькове

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Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Шахтер" - "Айнтрахт" состоится в Харькове 14 февраля. Об этом сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Ответная игра будет проведена 21 февраля.

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12 декабря заключительный матч футбольного клуба "Шахтер" с французским "Лионом" на групповом этапе Лиги чемпионов состоялся в Киеве, вместо Харькова.

3 декабря Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не позволил донецкому "Шахтеру" провести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона" в Харькове. Исполнительный комитет УЕФА запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение, а также в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение. 

28 ноября сообщалось, что в преддверии матча Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом", президент французского клуба выразил опасения насчет "политической ситуации" в Украине и поставил под сомнение проведение самого матча. 

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Теги: футбол, Лига Европы, уефа, фк шахтер, Айнтрахт
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