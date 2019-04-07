Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.04.2019, 20:12

"Шахтер"-"Динамо": судьбу игры решили пенальти

"Шахтер"-"Динамо": судьбу игры решили пенальти - Фото
Фото: EPA

В четвертьфинале Кубка Украины "Шахтер" обыграл "Динамо"

Реклама
Реклама

В матче 1/4 финала футбольного Кубка Украины на стадионе в Харькове донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в серии послематчевых пенальти 4:3.

Основное время поединка закончилось со счетом 1:1.

Реклама

На 9-й минуте Гармаш вывел "Динамо" вперед, но во втором тайме "Шахтер" отыгрался - мяч забил Мораес.

Затем оба автора голов получили красные карточки и команды стали играть в непполном составе.

Читайте также: Футбол. Малиновский оформил дубль в Бельгии и был удален: видео

В серии послематчевых пенальти забили Исмаили, Майкон, Веллингтон и Коваленко. Пятов парировал удары Миколенко и Шепелева.

Другие полуфиналисте Кубка Украины: "Заря", "Ингулец" и "Днепр-1".

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, кубок украины, фк шахтер, динамо
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 