"Шахтер"-"Динамо": судьбу игры решили пенальти

Фото: EPA

В матче 1/4 финала футбольного Кубка Украины на стадионе в Харькове донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в серии послематчевых пенальти 4:3.

Основное время поединка закончилось со счетом 1:1.

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На 9-й минуте Гармаш вывел "Динамо" вперед, но во втором тайме "Шахтер" отыгрался - мяч забил Мораес.

Затем оба автора голов получили красные карточки и команды стали играть в непполном составе.

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В серии послематчевых пенальти забили Исмаили, Майкон, Веллингтон и Коваленко. Пятов парировал удары Миколенко и Шепелева.

Другие полуфиналисте Кубка Украины: "Заря", "Ингулец" и "Днепр-1".