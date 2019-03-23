Шевченко: Команда отработала более чем на 100%

Андрей Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался довольным своими подопечными после нулевой ничьи в Португалии в первом матче отбора Евро-2020. Об этом сообщает сайт ФФУ.

"В обороне – команда однозначно выполнил наш план. Не дать забить чемпионами Европы у них дома, считаю, отличным результатом”, - сказал Шевченко.

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Он отметил, что сборная Португалии очень хорошо перестраивалась и прессинговала.

"Миколенко и Матвиенко полностью справились с задачей. В первую очередь мы оценили состояние футболистов, посмотрели очень много игр. Считаю, мы выбрали и в обороне, и вообще в состав лучших игроков, которые сегодня готовы", - добавил главный тренер.

Шевченко также поблагодарил болельщиков за великолепную атмосферу на стадионе.

Следующий матч сборная Украины сыграет в понедельник, 25 марта, с лидером группы - сборной Люксембурга.