Шовковский решил попробовать себя в боксе: видео

Александр Шовковский (фото - Facebook Шовковского)

Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский после завершения футбольной карьеры решил попробовать себя в боксе. Об этом сообщает издание Luckypunch.net, которое опубликовало видео тренировки Шовковского.

"Легенда украинского футбола пришел на занятия к тренеру Игорю Фанияну в Sparta Boxing Promotions", - говорится в сообщении.

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Как известно, сейчас Шовковский работает в тренерском штабе сборной Украины по футболу, где тренирует вратарей.

Британский менеджер, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/WBO/ IBО Энтони Джошуа, а также сервиса DAZN Эдвард Хирн, подтвердил, что стриминговая платформа ведет переговоры с украинским боксером Владимиром Кличко о его возвращении в ринг.