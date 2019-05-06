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06.05.2019, 18:17

Шовковский решил попробовать себя в боксе: видео

Шовковский решил попробовать себя в боксе: видео - Фото
Александр Шовковский (фото - Facebook Шовковского)

В интернете появилось видео тренировки Шовковского в Sparta Boxing Promotions

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Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский после завершения футбольной карьеры решил попробовать себя в боксе. Об этом сообщает издание Luckypunch.net, которое опубликовало видео тренировки Шовковского.

"Легенда украинского футбола пришел на занятия к тренеру Игорю Фанияну в Sparta Boxing Promotions", - говорится в сообщении.

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Как известно, сейчас Шовковский работает в тренерском штабе сборной Украины по футболу, где тренирует вратарей.

Британский менеджер, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/WBO/ IBО Энтони Джошуа, а также сервиса DAZN Эдвард Хирн, подтвердил, что стриминговая платформа ведет переговоры с украинским боксером Владимиром Кличко о его возвращении в ринг. 

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Теги: динамо, бокс, Александр Шовковский
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