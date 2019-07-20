Спорт. Украинка Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию

Ольга Харлан (скриншот с видео)

Украинка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. Об этом сообщает Укринформ.

Харлан в финале индивидуального турнира саблисток победила россиянку Софью Великую (15:14).

После побед над соперницами из Малайзии, Грузии и Республики Корея Харлан в 1/4 финала обыграла свою соотечественницу Алину Комащук (15:14), а в полуфинале разгромила румынку Бьянку Пасху (15: 5).

Ольга Харлан в шестой раз стала чемпионкой мира (дважды - в команде).

18 июля украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые медали в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).