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Спорт. Украинка Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию

Спорт. Украинка Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию - Фото
Ольга Харлан (скриншот с видео)
20.07.2019, 21:19

Ольга Харлан в финале индивидуального турнира саблисток победила россиянку Софью Великую (15:14)

Украинка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. Об этом сообщает Укринформ.

Харлан в финале индивидуального турнира саблисток победила россиянку Софью Великую (15:14).

После побед над соперницами из Малайзии, Грузии и Республики Корея Харлан в 1/4 финала обыграла свою соотечественницу Алину Комащук (15:14), а в полуфинале разгромила румынку Бьянку Пасху (15: 5).

Ольга Харлан в шестой раз стала чемпионкой мира (дважды - в команде).

18 июля украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые медали в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

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спорт фехтование ольга харлан
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