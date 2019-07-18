Чемпионат мира по плаванью. Украинки завоевали бронзу

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Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые медали в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), сообщает Национальный олимпийский комитет.

Отмечается, что это уже третья бронза и в целом четвертая награда украинцев на этом чемпионате.

15 июля Украинские спортсменки впервые завоевали золото в артистическом плавании на соревнованиях мирового первенства в Кванджу.

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