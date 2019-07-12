Универсиада: Украинские легкоатлетки завоевали две золотые медали

Фото: universiade2019napoli.it

Украинские спортсменки Ирина Климец и Ольга Корсун завоевали золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия). Об этом сообщается на сайте Универсиады.

Ирина Климец заняла первое место в состязаниях по метанию молота с результатом 71,25 метра.

А Ольга Корсун стала лучшей в тройном прыжке с результатом в 13,90 метра.

Ранее золотую медаль Украине принесла студентка Каменец-Подольского национального университета им. Огиенко легкоатлетка Марина Бех-Романчук - она заняла первое место в секторе для прыжков в длину с результатом 6,84 метра.

11 июля на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия) завершился баскетбольный турнир. В финале соревнований мужская студенческая сборная Украины уступила команде США и получила серебряные награды.