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12.07.2019, 21:52

Универсиада: Украинские легкоатлетки завоевали две золотые медали

Универсиада: Украинские легкоатлетки завоевали две золотые медали - Фото
Фото: universiade2019napoli.it

Ирина Климец и Ольга Корсун заняли первые места

Украинские спортсменки Ирина Климец и Ольга Корсун завоевали золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия). Об этом сообщается на сайте Универсиады.

Ирина Климец заняла первое место в состязаниях по метанию молота с результатом 71,25 метра.

А Ольга Корсун стала лучшей в тройном прыжке с результатом в 13,90 метра.

Ранее золотую медаль Украине принесла студентка Каменец-Подольского национального университета им. Огиенко легкоатлетка Марина Бех-Романчук - она заняла первое место в секторе для прыжков в длину с результатом 6,84 метра.

11 июля на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия) завершился баскетбольный турнир. В финале соревнований мужская студенческая сборная Украины уступила команде США и получила серебряные награды.

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Теги: универсиада, легкая атлетика
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