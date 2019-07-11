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11.07.2019, 23:28

Универсиада-2019: сборная Украины по баскетболу завоевала серебро

Универсиада-2019: сборная Украины по баскетболу завоевала серебро - Фото
Фото: universiade2019napoli.it

Мужская студенческая сборная Украины уступила команде США

На XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия) завершился баскетбольный турнир. В финале соревнований мужская студенческая сборная Украины со счетом 63:85 (15:28, 8:20, 18:16, 22:21) уступила команде США и получила серебряные награды. Об этом сообщается на сайте Универсиады.

Бронзовые медали выиграли баскетболисты Австралии, которые в противостоянии за 3-е место нанесли поражение соперникам из Израиля - 86:69 (24: 9, 23:16, 15:23, 24:21).

В активе Украины в Неаполе одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали.

Студенческие Игры-2019 продлятся до 14 июля.

Золотую медаль Украине принесла студентка Каменец-Подольского национального университета им. Огиенко легкоатлетка Марина Бех-Романчук - она заняла первое место в секторе для прыжков в длину с результатом 6,84 метра.

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Теги: универсиада, баскетбол
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