Универсиада-2019: сборная Украины по баскетболу завоевала серебро

Фото: universiade2019napoli.it

На XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия) завершился баскетбольный турнир. В финале соревнований мужская студенческая сборная Украины со счетом 63:85 (15:28, 8:20, 18:16, 22:21) уступила команде США и получила серебряные награды. Об этом сообщается на сайте Универсиады.

Бронзовые медали выиграли баскетболисты Австралии, которые в противостоянии за 3-е место нанесли поражение соперникам из Израиля - 86:69 (24: 9, 23:16, 15:23, 24:21).

В активе Украины в Неаполе одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали.

Студенческие Игры-2019 продлятся до 14 июля.

Золотую медаль Украине принесла студентка Каменец-Подольского национального университета им. Огиенко легкоатлетка Марина Бех-Романчук - она заняла первое место в секторе для прыжков в длину с результатом 6,84 метра.