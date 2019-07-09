Украина получила первое золото на Всемирной Универсиаде-2019

Марина Бех-Романчук (фото - скриншот видео)

Студентка Каменец-Подольского национального университета им. Огиенко легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла для сбоной Украины первую золотую медаль на XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия). Об этом сообщает Укринформ.



Бех-Романчук заняла первое место в секторе для прыжков в длину с результатом 6,84 метра.

В активе сборной Украины в Неаполе пока 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

Всего до 14 июля на студенческих Играх-2019 разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.

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На II Европейских играх 2019 года, который проходили в Минске, представители Украины завоевали 51 медаль (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых) в 12 видах спорта.