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09.07.2019, 22:54

Украина получила первое золото на Всемирной Универсиаде-2019

Украина получила первое золото на Всемирной Универсиаде-2019 - Фото
Марина Бех-Романчук (фото - скриншот видео)

Золотую медаль завоевала легкоатлетка Марина Бех-Романчук

Студентка Каменец-Подольского национального университета им. Огиенко легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла для сбоной Украины первую золотую медаль на XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия). Об этом сообщает Укринформ.

Бех-Романчук заняла первое место в секторе для прыжков в длину с результатом 6,84 метра.

В активе сборной Украины в Неаполе пока 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

Всего до 14 июля на студенческих Играх-2019 разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.

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На II Европейских играх 2019 года, который проходили в Минске, представители Украины завоевали 51 медаль (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых) в 12 видах спорта.

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Теги: Марина Бех-Романчук, универсиада, легкая атлетика
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