Теннис. Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона: видео

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Полуфинальный поединок с Симоной Халеп состоится 11 июля

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдонского турнира - самого престижного в серии Большого шлема. Об этом сообщается на сайте Wimbledon.

В четвертьфинальном поединке Свитолина в двух сетах переиграла чешскую спортсменку Каролину Мухову - 7:5, 6:4.

В полуфинальной игре Уимблдона украинка встретится со спортсменкой из Румынии Симоной Халеп, поединок состоится 11 июля.

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8 июля в четвертом круге турнира Свитолина переиграла спортсменку из Хорватии Петру Мартич со счетом 6:4, 6:2. В этот же день из борьбы выбыла другая украинская спортсменка Даяна Ястремская - она не смогла пробиться в 1/4 финала, уступив представительнице Китая Чжан Шуай (4:6, 6:1, 2:6).

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Уимблдонский турнир
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