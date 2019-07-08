Теннис. Свитолина впервые сыграет в 1/4 финала Уимблдона: видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала Уимблдонского турнира - самого престижного в серии Большого шлема. Об этом сообщается на сайте Wimbledon.

В четвертом круге украинка переиграла спортсменку из Хорватии Петру Мартич со счетом 6:4, 6:2.

В следующем раунде Свитолина сыграет с победительницей чешской дуэли Плишкова - Каролина Мухова.

Для украинской тенниситки это будет первый четвертьфинал в Уимблдоне.

А Даяна Ястремская не смогла пробиться в 1/4 финала - в четвертом круге она уступила представительнице Китая Чжан Шуай (4:6, 6:1, 2:6). Украинка впервые смогла дойти до четвертого круга на этом турнире.

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25 мая Третья ракетка Украины 19-летняя Даяна Ястремская победила на турнире WTA серии International в Страсбурге. В финале украинка победила представительницу Франции Каролин Гарсию в трех сетах 6:4, 5:7, 7:6.