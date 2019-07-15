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15.07.2019, 17:27

Украинки впервые стали чемпионками мира в артистическом плавании

Украинки впервые стали чемпионками мира в артистическом плавании - Фото
Фото: пресс-служба Минспорта

Спортсменки получили золото на мировом первенстве в Южной Корее

Украинские спортсменки впервые завоевали золото в артистическом плавании на соревнованиях мирового первенства, которые проходили в Кванджу (Южная Корея). Об этом сообщает Минспорта.

Победительниками стали Марина и Владислава Алексиивы, Валерия Апрелева, Вероника Гришко, Александра Коваленко, Яна Нарежна, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно .

Также Минспорта поздравило главного тренера спортсменок Светлану Саидову. 

Ранее украинка Дарья Снигур победила на юниорском турнире в Уимблдоне и  стала четвертой украинской теннисисткой, победившей в юниорском турнире из серии Большого шлема. 

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Теги: спорт, плавание, минспорта
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