Украинки впервые стали чемпионками мира в артистическом плавании

Фото: пресс-служба Минспорта

Украинские спортсменки впервые завоевали золото в артистическом плавании на соревнованиях мирового первенства, которые проходили в Кванджу (Южная Корея). Об этом сообщает Минспорта.

Победительниками стали Марина и Владислава Алексиивы, Валерия Апрелева, Вероника Гришко, Александра Коваленко, Яна Нарежна, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно .

Также Минспорта поздравило главного тренера спортсменок Светлану Саидову.

Ранее украинка Дарья Снигур победила на юниорском турнире в Уимблдоне и стала четвертой украинской теннисисткой, победившей в юниорском турнире из серии Большого шлема.

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