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13.07.2019, 18:08

Украинка выиграла юниорский турнир на Уимблдоне

Украинка выиграла юниорский турнир на Уимблдоне - Фото
Дарья Снигур (фото - facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Дарья Снигур стала второй в истории Украины теннисисткой, кому удалось завоевать титул на Уимблдоне

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла юниорский турнир на Уимблдоне. Об этом сообщает пресс служба Федерации тенниса Украины.

В финале Снигур победила американкуу Алексу Ноэль со счетом 2: 0 (6: 4, 6: 4).

В Федерации тенниса отметили, что Снигур стала второй в истории Украины теннисисткой, кому удалось завоевать титул на Уимблдоне. Ранее это сделала Катеринка Бондаренко.

Также Снигур стала лишь четвертой украинской теннисисткой, кто выиграл юниорский турнир из серии Большого шлема. Ей предшествовали Екатерина Бондаренко, Элина Свитолина и Марта Костюк.

12 июля украинские спортсменки Ирина Климец и Ольга Корсун завоевали золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия). 

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Теги: теннис, Дарья Снигур, Уимблдон
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