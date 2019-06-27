Спорт. В 2020 году во Франции пройдет новый турнир WTA

Во Франции состоится новый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Open 6eme Sens. Об этом сообщает WTA Tennis.
Турнир Open 6eme Sens пройдет 2-8 марта 2020 году в Лионе.
Соревнования состоятся на крытых хардовых кортах Palais des Sports de Gerland.
Это будет третий международный турнир для Лиона 2020: в мае здесь состоится турнир АТР-250, а в июне - Sopra Steria Challenger Open.
Ранее WTA объявила о новом турнире серии International, который пройдет в Нью-Йорке (США) за неделю до Открытого чемпионата США.
Сейчас в Ассоциации рассматривают варианты добавления еще двух турниров накануне US Open-2020.
29 мая 22-летняя украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за организацию договорных матчей и заплатит штраф в размере $20 000.