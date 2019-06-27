Спорт. В 2020 году во Франции пройдет новый турнир WTA

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Во Франции состоится новый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Open 6eme Sens. Об этом сообщает WTA Tennis.

Турнир Open 6eme Sens пройдет 2-8 марта 2020 году в Лионе.

Соревнования состоятся на крытых хардовых кортах Palais des Sports de Gerland.

Это будет третий международный турнир для Лиона 2020: в мае здесь состоится турнир АТР-250, а в июне - Sopra Steria Challenger Open.

Ранее WTA объявила о новом турнире серии International, который пройдет в Нью-Йорке (США) за неделю до Открытого чемпионата США.

Сейчас в Ассоциации рассматривают варианты добавления еще двух турниров накануне US Open-2020.

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