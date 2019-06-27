Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.06.2019, 22:47

Спорт. В 2020 году во Франции пройдет новый турнир WTA

Спорт. В 2020 году во Франции пройдет новый турнир WTA - Фото
Фото: EPA

Турнир Open 6eme Sens пройдет 2-8 марта 2020 году в Лионе

Во Франции состоится новый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Open 6eme Sens. Об этом сообщает WTA Tennis.

Турнир Open 6eme Sens пройдет 2-8 марта 2020 году в Лионе.

Соревнования состоятся на крытых хардовых кортах Palais des Sports de Gerland.

Это будет третий международный турнир для Лиона 2020: в мае здесь состоится турнир АТР-250, а в июне - Sopra Steria Challenger Open.

Ранее WTA объявила о новом турнире серии International, который пройдет в Нью-Йорке (США) за неделю до Открытого чемпионата США.

Сейчас в Ассоциации рассматривают варианты добавления еще двух турниров накануне US Open-2020.

29 мая 22-летняя украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за организацию договорных матчей и заплатит штраф в размере $20 000.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Лион, спорт, теннис
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 