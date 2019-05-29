Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.05.2019, 11:05

Теннис. Украинку навсегда дисквалифицировали за договорные матчи

Теннис. Украинку навсегда дисквалифицировали за договорные матчи - Фото
Елена Плоскина (фото - Facebook / Теннисный Портал Украины / Tennisua)

Карьера 22-летней Елены Плоскиной завершилась. В 2014-м она заняла 698-ю строчку рейтинга WTA

22-летняя украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за организацию договорных матчей и заплатит штраф в размере $20 000. Об этом сообщает антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit.

Tennis Integrity Unit установила, в 2016 году Плоскина познакомила другую теннисистку с человеком, который предложил участие в играх с заранее определенным исходом.

Также теннисистку признали виновной в том, что она не сообщила об известных ей коррупционных действиях и не помогала следствию.

Читайте также: В России наказали легкоатлетку, которая выдавала себя за украинку

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, теннис, дисквалификация, договорной матч, Елена Плоскина, бан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 