Теннис. Украинку навсегда дисквалифицировали за договорные матчи

Елена Плоскина (фото - Facebook / Теннисный Портал Украины / Tennisua)

22-летняя украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за организацию договорных матчей и заплатит штраф в размере $20 000. Об этом сообщает антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit.

Tennis Integrity Unit установила, в 2016 году Плоскина познакомила другую теннисистку с человеком, который предложил участие в играх с заранее определенным исходом.

Также теннисистку признали виновной в том, что она не сообщила об известных ей коррупционных действиях и не помогала следствию.

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