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Стронгмен о последствиях установленного им рекорда: Я ослеп, кровь текла из глаз

Стронгмен о последствиях установленного им рекорда: Я ослеп, кровь текла из глаз - Фото
Эдди Холл (Фото - скриншот из видео - Eddie Hall - YouTube)
29.05.2020, 13:40

Британский стронгмен Эдди Холл рассказал о последствиях мирового рекорда в становой тяге, который он установил в 2016 году

Британский стронгмен и обладатель титула "Самый сильный человек мира" Эдди Холл рассказал о последствиях для его здоровья установленного им рекорда в становой тяге в 2016 году. Об этом он заявил в интервью The Sun

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Холл рассказал, что когда он покинул сцену, то осознал, что ослеп: "Я ничего не видел вокруг <...> я помню, как лег на спину и уставился в потолок <...> я подумал, что именно здесь я умру".

"Люди вытирали кровь с моих ушей, у меня была кровь в глазах и кровь все еще вытекала из моего носа", - заявил он. 

По его словам, артериальное давление нормализовалось через два-три часа после установления рекорда, однако полностью он восстановился лишь через две недели.

  • 3 мая актер "Игры престолов" Хафтор Бьернссон установил мировой рекорд, подняв 501 кг в становой тяге. Он побил рекорд Эдди Холла. 
Владислав Сердюк
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