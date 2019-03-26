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26.03.2019, 21:05

Свитолина берет паузу в выступлениях

Свитолина берет паузу в выступлениях - Фото
Элина Свитолина (фото - ЕРА)

"МРТ подтвердила худшие опасения", - сообщила теннисистка

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Украинская теннисистка Элина Свитолина возьмет паузу в выступлениях из-за травмы колена. Об этом она сообщила в своем Facebook.

По словам Свитолиной, в последние пять недель она испытывала проблемы с коленом, которые лишь усугубились после продолжительных матчей.

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"МРТ подтвердила худшие опасения", - написала теннисистка.

"Моя команда делала все возможное, чтобы я меньше чувствовала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и вылечить эту травму", - добавила она.

Свитолина заверила, что сделает все, что в ее силах, чтобы ускорить выздоровление и вернуться на корт.

18 марта сообщалось, что Свитолина поднялась на одну позицию и занимает пятое место в обновленном 18 марта рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

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Теги: спорт, теннис, свитолина
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