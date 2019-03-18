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18.03.2019, 09:45

Теннис. Свитолина поднялась на пятое место в рейтинге WTA

Теннис. Свитолина поднялась на пятое место в рейтинге WTA - Фото
Элина Свитолина (фото - ЕРА)

Первая "ракетка" Украины благодаря выходу в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе поднялась на одну позицию

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одну позицию и занимает пятое место в обновленном 18 марта рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

У Свитолины - 5225 очков, она уступает японке Наоми Осаке (5991), чешке Петре Квитовой (5550), румынке Симоне Халеп (5457) и немке Анжелик Кербер (5315).

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Украинки Леся Цуренко (1806) и Даяна Ястремская (1378) занимают 28 и 37 места соответственно, а Екатерина Козлова (615) приблизилась к первой сотне рейтинга - поднялась со 114 строчки на 101-ю.

14 марта 2018 года Свитолина обыграла теннисистку из Чехии Маркету Вондроушову и вышла в полуфинал теннисного турнира WTA Premeier Mandatory BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе.

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Теги: теннис, свитолина, рейтинг WTA
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