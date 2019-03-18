Теннис. Свитолина поднялась на пятое место в рейтинге WTA

Элина Свитолина (фото - ЕРА)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одну позицию и занимает пятое место в обновленном 18 марта рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

У Свитолины - 5225 очков, она уступает японке Наоми Осаке (5991), чешке Петре Квитовой (5550), румынке Симоне Халеп (5457) и немке Анжелик Кербер (5315).

Реклама

Украинки Леся Цуренко (1806) и Даяна Ястремская (1378) занимают 28 и 37 места соответственно, а Екатерина Козлова (615) приблизилась к первой сотне рейтинга - поднялась со 114 строчки на 101-ю.

14 марта 2018 года Свитолина обыграла теннисистку из Чехии Маркету Вондроушову и вышла в полуфинал теннисного турнира WTA Premeier Mandatory BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе.