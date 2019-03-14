Теннис. Украинка Свитолина вышла в полуфинал Индиан-Уэллса: видео

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Элина Свитолина обыграла теннисистку из Чехии Маркету Вондроушову

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла теннисистку из Чехии Маркету Вондроушову и вышла в полуфинал теннисного турнира WTA Premeier Mandatory BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе.

Для победы украинке потребовалось 2 часа и 11 минут. Свитолина выигралау Вондроушовой со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

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В 1/2 финала шестая ракетка в мировом рейтинге WTA встретится с 18-летней представительницей Канады Бьянке Андрееску (60-я в рейтинге WTA).

Финальная игра состоится 17 марта. Призовой фонд турнира Индиан-Уэллсе - более 9 млн долларов. 

Фото: BNP Paribas Open, WTA

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Теги: Элина Свитолина, видео, теннис, Индиан-Уэллс, WTA Premeier Mandatory, Маркета Вондроушова
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