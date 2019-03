Теннис. Украинка Свитолина вышла в полуфинал Индиан-Уэллса: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла теннисистку из Чехии Маркету Вондроушову и вышла в полуфинал теннисного турнира WTA Premeier Mandatory BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе.

Для победы украинке потребовалось 2 часа и 11 минут. Свитолина выигралау Вондроушовой со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

В 1/2 финала шестая ракетка в мировом рейтинге WTA встретится с 18-летней представительницей Канады Бьянке Андрееску (60-я в рейтинге WTA).

Финальная игра состоится 17 марта. Призовой фонд турнира Индиан-Уэллсе - более 9 млн долларов.

.@ElinaSvitolina soars into the @BNPPARIBASOPEN semifinals!



She outlasts Vondrousova, 4-6, 6-4, 6-4! pic.twitter.com/4p7kOUdZAj