Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира: видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла второй матч в Итоговом турнире WTA в Шенчжене, сообщает WTA в Twitter.

Свитолина в двух сетах победила экс-первую ракетку мира, румынку Симону Халеп - 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 40 минут.

Одержав две победы, Свитолина досрочно обеспечила себе выход в полуфинал.

@ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g