Спорт. Свитолина отказалась от участия в открытом чемпионате США по теннису

Спортсменка не хочет подвергать свою команду риску заразиться коронавирусом

Первая ракетка Украины и пятая в мире Элина Свитолина решила не участвовать в этом году в Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Об этом она сообщила в Instagram.

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Свитолина поблагодарила организаторов за приглашение и отметила, что ценит их усилия обеспечению безопасности проведения турнира в нынешних условиях, но спортсменка не хочет подвергать риску свою команду.

Организаторы решили не отменять US Open-2020, несмотря на пандемию – турнир должен начаться 31 августа в Нью-Йорке. Соревнования будут проходить в жестких условиях безопасности: игроки смогут приехать с ограниченным количеством персонала, жить в специально определенных местах, носить маски, соблюдать дистанцию ​​и тому подобное.

Кроме вопросов безопасности, для теннисистов из других стран может стать проблемой необходимость проходить 14-дневный карантин после возвращения из США – это может нарушить планы спортсменов.

На турнир в США не поедут первая ракетка мира Эшли Барти и седьмая Кики Бертенс. Вторая ракетка Симона Халеп заявила, что если условия не изменятся, она не поедет на US Open.

По данным Worldmeters, за прошедшие сутки в США выявили 18 797 случаев заражения COVID-19, умерли 345 человек. Всео с начала пандемии там заболели 5 050 976 человек, умерли – 163 149 пациентов.

В 2019 году Свитолина дошла до полуфинала US Open.

US Open - один из четырех теннисных турниров самой престижной серии – Большого Шлема. Турниры проводятся в США, Великобритании, Австралии и Франции.

Наталия Медведева

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