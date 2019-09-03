Свитолина впервые вышла в полуфинал US Open

Элина Свитолина (фото - EPA)

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина стала участницей 1/2 финала заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн. Об сообщает Укринформ.

В четвертьфинале соревнований посеянная под пятым номером Свитолина за 1 час 40 минут со счетом 6:4, 6:4 обыграла британку Джоанну Конту (16) и впервые в карьере выступит в полуфинале US Open.

За выход в финал Открытого чемпионата США Свитолина встретится с победительницей противостояния между американкой Сереной Уильямс (8) и китаянкой Ван Цян (18).

7 августа сообщалось, что Свитолина заняла 9-е место в списке самых богатых спортсменок мира по версии журнала Forbes - за год ей удалось заработать $6,1 млн.

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