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Свитолина впервые вышла в полуфинал US Open

Свитолина впервые вышла в полуфинал US Open - Фото
Элина Свитолина (фото - EPA)
03.09.2019, 21:31

Украинская теннисистка обыграла британку

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина стала участницей 1/2 финала заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн. Об сообщает Укринформ.

В четвертьфинале соревнований посеянная под пятым номером Свитолина за 1 час 40 минут со счетом 6:4, 6:4 обыграла британку Джоанну Конту (16) и впервые в карьере выступит в полуфинале US Open.

За выход в финал Открытого чемпионата США Свитолина встретится с победительницей противостояния между американкой Сереной Уильямс (8) и китаянкой Ван Цян (18).

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Элина Свитолина теннис
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