Теннис. Свитолина впервые в карьере вышла в 1/4 US Open - видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал открытого Чемпионата США (US Open). Об этом сообщает Sport.ua.

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В матче четвертого круга 24-летняя украинка в двух сетах обыграла девятую ракетку мира - американку Мэдисон Киз. Счет поединка 7:5, 6:4.

Статистика матча (Фото: Sport.ua)

В дебютном для себя четвертьфинале Элина сыграет против Йоханны Конты (16-я в списке лучших тенессисток планеты).

Справка. Элина Свитолина является лучшей украинской теннисисткой. Она занимает пятую строчку в рейтинге WTA (World tennis association). US Open - один из четырех турниров Большого шлема, ежегодно проходящий в Нью-Йорке.

В июле Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Уимблдона.

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