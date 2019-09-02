Теннис. Свитолина впервые в карьере вышла в 1/4 US Open - видео

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Лучшей ракетке Украины удалось обыграть американку Мэдисон Киз

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал открытого Чемпионата США (US Open). Об этом сообщает Sport.ua.

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В матче четвертого круга 24-летняя украинка в двух сетах обыграла девятую ракетку мира - американку Мэдисон Киз. Счет поединка 7:5, 6:4.

Статистика матча (Фото: Sport.ua)

В дебютном для себя четвертьфинале Элина сыграет против  Йоханны Конты (16-я в списке лучших тенессисток планеты).

Справка. Элина Свитолина является лучшей украинской теннисисткой. Она занимает пятую строчку в рейтинге WTA (World tennis association). US Open - один из четырех турниров Большого шлема, ежегодно проходящий в Нью-Йорке.

В июле Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Уимблдона.

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Теги: Элина Свитолина, фото, видео, теннис, US Open, ЕРА
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